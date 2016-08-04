Киев, 4 августа, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Сегодня, 4 августа, некоторые шахты Госпредприятий «Селидовуголь» и «Красноармейскуголь» прекратили работу. Шахтеры требуют погасить задолженность по зарплатам за три месяца. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает ИА REGNUM.

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«Сейчас прекратили работу шахты госпредприятия «Селидовуголь»: «Украина», «Кураховская», «1/3 Новогродовская», «Россия». А также шахта им. Стаханова ГП «Красноармейскуголь». Горняки отказались работать в знак протеста», — написал Волынец.

По его словам, «люди не верят обещаниям, которыми «кормит» их правительство. Горняки и их семьи доведены до отчаяния».

Волынец отметил, что пятеро шахтеров объявили голодовку в здании Министерства энергетики и угля, еще 30 человек готовы к ним присоединиться. «Требования следующие: стабилизировать ситуацию, преодолеть кризисные явления в угольной отрасли, погасить задолженность по заработной плате», — проинформировал Волынец.

Он допустил, что уже завтра к забастовке присоединятся горняки шахты «Центральная» ГП «Красноармейскуголь», а горняки из «Львовугля» могут заблокировать трассу в Польшу. «Шахтеры «Львовуголь» из Червонограда завтра будут пикетировать различные учреждения. Грозятся, что они готовы в очередной раз перекрывать границу (международную трассу «Львов — Рава-Русская» — прим. ИА REGNUM )», — добавил Волынец.

В свою очередь, 4 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик пообещал в сжатые сроки погасить задолженность перед горняками. «На последнем заседании Кабмина в жесткой дискуссии мы сняли с других программ 200 млн (более 8 млн долл) и перевели на зарплату. Пользуясь тем, что нас смотрят по телевидению, мы эти 200 млн не можем пропустить только потому, что один клерк из Минфина сидит, ковыряется в носу, чешет голову и не может подписать… Поэтому мы не можем на сегодняшний день проплатить эту первую форму зарплаты», — пояснил Насалик.

Министр пообещал погасить задолженность перед рабочими к Дню шахтера (28 августа). «Мы не будем платить так, как платили до этого времени. Одна шахта забастовала — ей заплатили, вторая забастовала — ей заплатили, потому как это рождает несправедливость… До 28 (августа) мы проплатим задолженность по зарплате. У нас есть целостная программа по шахтам. Мы договорились к Дню шахтера вместе с депутатами ВР, губернаторами и профсоюзами, у нас будет встреча с премьер-министром, чтобы детализировать и обеспечить финансирование до конца года», — подытожил Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в городах Селидово, Новогродовка и Мирноград (Донетчина, под контролем Украины) горняки госпредприятий «Красноармейскуголь» (шахта им. Стаханова) и «Селидовуголь» (шахта 1/3 «Новогродовская» и «Украина») провели забастовки с требованием погасить трехмесячную задолженность по зарплатам. Ранее, 29 июля, на Львовщине сотни шахтеров ГП «Львовуголь» перекрыли международную трассу «Львов — Рава-Русская» с требованием погасить долги по зарплатам.