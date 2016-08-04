Вена, 4 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. После требования канцлера Австрии Кристиана Керна прервать переговоры о членстве Турции в ЕС ещё больше обострился конфликт между Анкарой и Брюсселем, пишет немецкая газета Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрытое небо

Новоиспечённый премьер-министр Австрии хочет поднять на обсуждение данную тематику на саммите ЕС в Братиславе 16 сентября. Вопреки критике европейских партнёров турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен расширить «чистки» после неудачной попытки госпереворота 15 июля. Сегодня Эрдоган объявил о жёстких мерах против сторонников подозреваемого в организации путча проповедника Фетхуллаха Гюлена, в том числе экономических.

Ранее 4 августа стамбульский суд выдал ордер на арест находящегося в самоизгнании в США (штат Пенсильвания) лидера мусульманского движения «Хизмет». Анкара требует от Вашингтона экстрадировать духовника в Турцию.