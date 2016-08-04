Рио-де-Жанейро, Бразилия, 4 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Специальная «тройка» Международного олимпийского комитета (МОК) допустила до летних Олимпийских игр российских пловцов Владимира Морозова и Никиту Лобинцева. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает НТВ со ссылкой на пресс-релиз МОК.

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В отношении Морозова и Лобинцева последнее время поступала противоречивая информация. Полной ясности о том, будут ли они участвовать в Олимпиаде, не было. Однако теперь, независимая комиссия МОК поставила точку в этом вопросе и Морозов с Лобинцевым едут на Олимпиаду.

Уточняется, что за допуск Морозова и Лобинцева проголосовали два члена комиссии, третий воздержался.

Напомним, ранее сегодня «тройка» МОК допустила до Игр ещё 29 российских пловцов. Таким образом общее число пловцов от РФ, участвующих в Олимпиаде, пока составялет 31 человек.