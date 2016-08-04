Вильнюс, 4 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В бюджете Литвы 2017 года не предвидятся никакие новые налоги, а сбор доходов будет обеспечен путем дальнейшего улучшения администрирования налогов и применения мер, предотвращающих уклонение от налогов, заявила сегодня, 4 августа, министр финансов Раса Будбяргите.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Важно не только думать о том, как реорганизовать налоговую систему — нужно платить налоги, бороться с мошенниками, которые уклоняются от уплаты налогов, используя схемы агрессивного планирования налогов. На данный момент улучшается администрирование налогов, из теневой экономики мы достали немалую часть денег. В таком направлении работаем и дальше», — сказала Будбяргите в эфире радиостанции Žinių radijаs.

Целевые инвестиции в экономику на данный момент позволили бы решить проблемы и без реорганизации налоговой системы, отметила она. По ее мнению, правительство начало предпринимать существенные меры для решения фундаментальных экономических проблем, эту работу необходимо последовательно и целенаправленно продолжать.

«Нужно и дальше поощрять инвестиции, предпринимать меры по увеличению экспорта, вкладывать дальнейшие инвестиции в переквалификацию наших жителей. Важно не проесть деньги, а использовать их целенаправленно, ориентируясь на ясный результат. Я говорю об использовании европейских денег. Не нужно столько их инвестировать в социальную и культурную инфраструктуры. До окончания этого периода эти средства нужно больше направлять именно в создание и улучшение экономической инфраструктуры. Тогда денег точно хватит, и не нужно будет опасаться новых налогов», — сказал Будбяргите.

Напомним, ранее Будбяргите говорила о необходимости введения налога на автомобили и недвижимое имущество.