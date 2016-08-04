Киль, Германия, 4 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Из-за политической ситуации в Турции Кильский университет мировой экономики (IfW) Германии отменил симпозиум на тему глобальной экономики, запланированный на конец октября, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Следующая конференция должна состояться в мае 2017 года.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Турецкий флаг

«Политическая ситуация в Турции в настоящее время характеризуется большой неопределённостью, будущее развитие едва ли можно предсказать», — заявил президент IfW Дэннис Сноуэр. «По согласованию с нашими турецкими партнёрами в целях безопасности планирования мы решили перенести GES (Глобальный экономический симпозиум)».

Сноуэр поблагодарил турецкого министра финансов Мехмета Шимшека за его поддержку, надеясь провести симпозиум в более удобное время. Мероприятие уже имело место в Стамбуле в 2010 году.