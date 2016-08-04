Анкара, 4 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Катер беженцев с территории Турции потерпел крушение в Эгейском море, в районе острова Лесбос в четверг 4 августа, сообщает Reuters. Все 70 человек, находившиеся на борту, были спасены береговой охраной Греции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Сообщается, что с момента попытки переворота в Турции 15 июля данный инцидент является первым случаем перемещения беженцев с Ближнего Востока из Турции на территорию Греции. Министр Греции по вопросам миграции Яннис Музалас заявил в среду, что до сегодняшнего дня «сделка по беженцам» с Турцией соблюдалась.

Музалас выразил обеспокоенность инцидентом в эфире греческого Skai TV. По его словам, если соглашения с Турцией не будут соблюдаться, Грецию и другие страны Евросоюза ждут «тяжелые испытания».

«Ни одна европейская страна не в состоянии справиться с такими потоками» — заявил он.

В результате неудавшегося госпереворота в Турции, подавленного властями страны, турецко-европейские отношения оказались в значительной степени испорчены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет США и их европейских союзников в «лицемерии» и поддержке мятежников, лидеры европейских государств заявляют о репрессиях турецкого правительства против журналистов и мирных граждан в ходе подавления путча.