Тирасполь, 4 августа, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Приднестровье прошли российско-приднестровские антитеррористические учения, в которых приняли участие военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) и подразделения приднестровской армии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, приднестровские военные в подобных учениях принимали участие впервые.

president.gospmr.ru Десантники армии ПМР

За учениями наблюдал председатель правительства ПМР Павел Прокудин. «Единственный минус, на мой взгляд, что было мало зрителей, — заметил он. — Такое нужно видеть, особенно мальчишкам. Я думаю, многие из них потом задумаются, не связать ли свою жизнь с Вооруженными силами. Так воспитывается патриотизм».

По сценарию учений, на территорию ПМР проникли террористы и захватили очистные сооружения с целью взорвать экологически важный объект. Российские и приднестровские военные организовали масштабные эвакуационные и спасательные мероприятия. Особенноо впечатлило наблюдателей форсирование реки бронетехникой: БТР-70 и БТР-60.

«Это одна из самых трудных задач в военном деле — форсирование водных преград. А мы живем на реке, подобные варианты нельзя не учитывать, и очень здорово, что проходят такие учения. Еще раз хочу выразить благодарность командованию ОГРВ, лично полковнику Дмитрию Зеленкову — это настоящий русский офицер, который всеми силами способствует тому, чтобы уважали как российскую армию, так и приднестровскую», — подчеркнул приднестровский премьер.

Приднестровские подразделения — сводный отряд «Антитеррор» — также форсировали реку, вели бои с «террористами». «Радует, что все поставленные задачи были выполнены. Справились даже с нештатной ситуацией — когда БТР сел на мель. Конечно, это были волнительные минуты, но в этом и состоит особая ценность учений: условия были максимально приближены к боевым», — сказал Прокудин.

Приднестровские парашютисты, десантировавшись с борта АН-2, блокировали «террористов» и их подходящий резерв. А прибывшие по реке на МТЛБ приднестровские мотострелки, совместно с бойцами ОГРВ, окончательно «уничтожили врага».

«Такие учения должны быть регулярными, мы обговорили это с командиром. Потому что одни ребята уходят в запас, призываются новые — а боеготовность постоянно должна быть на высоком уровне», — сказал в заключение Павел Прокудин.

В то же время министерство обороны соседней Молдавии выразило обеспокоенность в связи с проведением совместных российско-приднестровских учений. В министерстве заявили, что организация подобных учений «противоречит законодательству Молдавии».