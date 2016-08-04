Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начали собирать подписи граждан за установку памятника литератору Сергею Довлатову (1941−1990). Об этом журналистам сегодня, 4 августа, сообщил историк Лев Лурье, передает корреспондент ИА REGNUM.

Drabkin Могила Сергея Довлатова в Нью-Йорке

Инициаторы намерены направить соответствующее обращение губернатору северной столицы Георгию Полтавченко. Такое обращение необходимо по той причине, что еще не прошло 30 лет со дня смерти писателя, скончавшегося в 24 августа 1990 года в Нью-Йорке, а для увековечивания памяти выдающихся деятелей в Петербурге необходимо подождать 30 лет со дня их кончины.

Скульптор Вячеслав Бухаев уже имеет на руках проект памятника, его намерены отлить в бронзе к 4 сентября 2016 года, то есть, на следующий день после 75-летия со дня рождения писателя. Праздничные мероприятия будут организованы на пожертвования.

Предполагаемым местом установки нового памятника может стать двор дома №23 по улице Рубинштейна, где семья Довлатовых жила в коммунальной квартире, когда будущий литератор был еще ребенком.

Сергей Довлатов жил в Ленинграде с 1944 года, поступил на филологический факультет ЛГУ, но был отчислен за неуспеваемость, затем учился на журфаке Ленинградского университета, работал в газетах и журналах.

В 1978 году Довлатов эмигрировал в США из-за преследований со стороны властей СССР. В эмиграции Довлатов издал множество своих книг. Умер и похоронен в Нью-Йорке.