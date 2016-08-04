В Петербурге собирают подписи за установку памятника Довлатову
Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начали собирать подписи граждан за установку памятника литератору Сергею Довлатову (1941−1990). Об этом журналистам сегодня, 4 августа, сообщил историк Лев Лурье, передает корреспондент ИА REGNUM.
Инициаторы намерены направить соответствующее обращение губернатору северной столицы Георгию Полтавченко. Такое обращение необходимо по той причине, что еще не прошло 30 лет со дня смерти писателя, скончавшегося в 24 августа 1990 года в Нью-Йорке, а для увековечивания памяти выдающихся деятелей в Петербурге необходимо подождать 30 лет со дня их кончины.
Скульптор Вячеслав Бухаев уже имеет на руках проект памятника, его намерены отлить в бронзе к 4 сентября 2016 года, то есть, на следующий день после 75-летия со дня рождения писателя. Праздничные мероприятия будут организованы на пожертвования.
Предполагаемым местом установки нового памятника может стать двор дома №23 по улице Рубинштейна, где семья Довлатовых жила в коммунальной квартире, когда будущий литератор был еще ребенком.
Сергей Довлатов жил в Ленинграде с 1944 года, поступил на филологический факультет ЛГУ, но был отчислен за неуспеваемость, затем учился на журфаке Ленинградского университета, работал в газетах и журналах.
В 1978 году Довлатов эмигрировал в США из-за преследований со стороны властей СССР. В эмиграции Довлатов издал множество своих книг. Умер и похоронен в Нью-Йорке.