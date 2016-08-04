Афины , 4 августа, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Греческие депутаты одобрили строительство финансируемой государством мечети недалеко от центра Афин, передаёт ABC News. Такая инициатива ранее вызвала разногласия внутри коалиционного правительства из-за миграционного кризиса в Европе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Соборная мечеть в Москве

Предложение было одобрено сегодня после нескольких неудачных попыток реализации проекта. Одним из главным противников идеи выступала Православная церковь Греции.

Правящая партия левых — СИРИЗА — поддержала возведение мечети стоимостью в 950 тысяч евро ($ 1 миллион). Против выступили её партнёры по коалиции в лице националистов из фракции «Независимые греки».

Из-за отсутствия мечети десятки тысяч мусульман вынуждены молиться в молельных домах. После миграционного кризиса, обострившегося годом ранее, необходимость возведения мечети только увеличилась.