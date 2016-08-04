Калининград, 4 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. При существующей системе образования педагоги уже давно занимаются «бизнесом» в виде репетиторской деятельности, и слова Медведева они воспримут как карт-бланш. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор средней школы № 44 Калининграда, почётный работник общего образования РФ Юрий Галанин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Репетиторской деятельностью занимается значительная часть учителей, — продолжил директор. — В этом году власти хвастались, мол, в Калининградской области вышло 27 «стобалльников», но мы-то знаем, что это результат не работы учителей гимназий и лицеев, а так репетиторы детей натаскали. Вы спросите любого родителя, чей ребёнок закончил школу с золотой медалью, подстраховывались ли они репетиторами на дому? И они ответят утвердительно, потому что не верят в школьных учителей. Вот Медведев говорил, наверное, о репетиторах? Дал им карт-бланш. Но это же неправильно!».

По мнению эксперта, педагоги вынуждены идти в частные репетиторы, потому что «на уровне министерства идёт разбазаривание денег, и до учителей, которые работают по 28−36 часов в неделю, они не доходят».

Юрий Галанин отметил, что уже сегодня в школы приходят те, кто просто закончил двухмесячные педагогические курсы, а «историю порой преподают выпускники юрфака» (в 2015 году ИА REGNUM сообщало о том, что в одной из школ Калининградской области учитель немецкого языка имел агрономическое образование, а учитель географии — диплом физкультурника).

«Школьное образование упало до минимума, и вместо того, чтобы менять структуру народного образования, вместо того, чтобы снять министра образования, правительство предлагает учителям идти в бизнес, как-то ухищряться, — продолжил школьный директор. — По сути, это уничтожение образования».

ИА REGNUM уточняет, что на сегодня в России репетиторство без уплаты налогов является административно или же уголовно (зависимо от суммы) преследуемым правонарушением. Однако, как правило, частные репетиторы никаких налогов не платят.

В феврале 2016 года тот же Медведев предложил подобным, как он выразился, «самозанятым людям» уведомить налоговую службу о своей работе и с момента подачи уведомления они будут освобождены от уплаты налогов на 2−3 года. Но инициатива не прижилась.

Напомним, накануне на форуме «Территория смыслов» у Медведева спросили, почему учителя получают зарплату 10−15 тысяч рублей в месяц, а офицеры полиции и силовых ведомств 50 тысяч рублей. На это Медведев ответил так:

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».