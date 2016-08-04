Ереван, 4 августа, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Армении приняло решение о создании ЗАО «Энергоимпекс» со 100% государственным участием, которая позволит увеличить объёмы импортируемого из Ирана газа и сделать более эффективным использование газопровода Иран-Армения. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 4 августа.

Photolure Строительство газопровода Иран-Армения

По словам министра энергетики и природных ресурсов Левона Йоляна, данное решение обусловлено отсутствием на территории Армении какой-либо структуры правомочной осуществлять закупки природного газа и электроэнергии из других стран, в частности из ИРИ, а также для организации экспорта энергоресурсов в другие страны. «Создание компании восполнит данный пробел», — цитирует Йоляна АрмИнфо.

Как сообщало ранее иранское информагентство ИРНА, Иран заключил пробное соглашение об экспорте газа в Грузию через территорию Армении. По словам министра нефти Ирана Биджан Зангане, Армения — небольшой потребитель, но может открыть важный путь для экспорта газа из Ирана. Пробный экспорт газа в Грузию через территорию Армении Иран планирует провести в течение ближайших нескольких месяцев. Уже имеется базовое соглашение между Ираном и Грузией по импорту газа через территорию Армении.

Иранский министр также сообщил, что изменилась также организация, которая будет закупать в Армении иранский газ (ранее это была Ереванская ТЭЦ).

«Транзит газа в Грузию через Армению будет осуществляться через новую организацию, которая будет создана ИРИ и Арменией. Организация будет нести ответственность за вопросы, связанные с экспортом Ирана газа в Армению, а также транзит газа на другие региональные рынки через Армению», — пояснил министр нефти Ирана.

Сейчас Иран поставляет в Армению ежегодно около 370 млн кубометров, а в дальнейшем после ввода в эксплуатацию двух новых блоков ТЭЦ в Ереване и Ванадзоре поставки могут вырасти до 1,2 млрд кубометров. В начале января директор Национальной компании по экспорту газа Министерства нефти Ирана Али Реза Камели заявил, что ИРИ и Грузия достигли предварительной договоренности по вопросу экспорта иранского газа в Грузию через территорию Армении. Камели заявил, что планируется ежегодно экспортировать в Грузию до 500 млн кубометров. По его словам, договоренность является долгосрочной.

Иран поставляет Армении газ для тепловых электростанций. Газ перерабатывается в электроэнергию, предназначенную для экспорта в Иран из расчета 3 кВт. ч за 1 кубометр природного газа. Как проинформировал по итогам встречи с армянским министром Зангане, коэффициент такого бартера изменился до 3,2 кВт. ч за 1 кубометр.

Газопровод Иран-Армения был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Собственником армянского участка газопровода является российская госкорпорация «Газпром», у которой также монопольные позиции в сфере поставки и распределения на внутреннем рынке Армении российского газа.