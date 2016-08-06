Выборг, Ленинградская область, 6 августа, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Фестиваль российского кино «Окно в Европу» открывается в городе Выборге Ленинградской области. 24-й по счёту киносмотр пройдёт с 6 по 12 августа и традиционно представит вниманию зрителей панораму лучших российских фильмов за последний год.

Скриншот с сайта okno-filmfest.ru Окно в Европу

Главные цели фестиваля — укрепить престиж отечественного кинематографа на международной арене и организовать деловые и творческие контакты с европейскими киноорганизациями для интеграции российского кино в единую европейскую кинематографическую культуру.

Скриншот с сайта okno-filmfest.ru Награждение

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Окна в Европу», на фестивале будут представлены все виды кинематографа: документальные, анимационные, игровые фильмы. Откроет программу картина «Жили-были мы». Фильм представят режиссёр Анна Чернакова и другие члены съемочной группы.

Конкурсная программа «Игровое кино. Осенние премьеры» представит на суд жюри 10 картин, 7 из которых созданы дебютантами в полнометражном игровом кино. Оценивать работы будет комиссия из шести членов под председательством режиссёра Сергея Урсуляка.

Программа «Копродукция. Окно в мир» продемонстрирует фильмы совместного производства России и других стран. В показ в частности вошли российско-итальянская картина «Гонки по-итальянски» Клаудио Уберти, российско-казахский фильм Сергея Снежкина «Так сложились звёзды» и другие.

Скриншот с сайта okno-filmfest.ru Окно в Европу

В конкурс неигрового кино попали 22 фильма из более, чем двухсот присланных заявок. Анимацию на фестивале представят 30 российских мультфильмов.

В особую конкурсную программу «Выборгский счет» вошли картины, отмеченные наградами отечественных и международных фестивалей, которые состоялись в период между фестивалями «Окно в Европу» — с осени 2015 года по 2016 год.

В рамках фестиваля также пройду несколько внеконкурсных программ. «Мастера» покажут зрителям новые работы мастеров российского кино; «Гала-премьеры осени» продемонстрируют фильмы, прокат которых запланирован на ближайший осенне-зимний сезон; фильмы для семейного просмотра представит программа «Кино — детям».

Скриншот с сайта okno-filmfest.ru Окно в Европу

Символом фестиваля 2016 года станет образ народной артистки Людмилы Гурченко. Ее портрет работы фотохудожника Аслана Ахмадова лег в основу официального постера киносмотра. В день открытия фестиваля 6 августа в городской библиотеке Алвара Аалто начнёт работу выставка Музея-мастерской Людмилы Гурченко, где будут представлены костюмные ансамбли звезды, авторские аксессуары, сделанные руками актрисы, сценическая бижутерия и фотографии Гурченко разных периодов творческой жизни.

Фестиваль «Окно в Европу» завершит показы 12 августа. Закроет программу альманах «День до…» — шесть новелл, действие которых развернется в разных уголках страны за день до конца Света. В создании картины принимали участие режиссеры Александр Котт, Владимир Котт, Александр Карпиловский, Борис Хлебников.

«Окно в Европу» — один из двух кинофестивалей, проводимых в Ленинградской области на постоянной основе. Помимо него в Гатчине ежегодно проходит смотр «Литература и кино», демонстрирующий зрителям фильмы-экранизации знаменитых произведений и картины о жизни и творчестве писателей и поэтов.