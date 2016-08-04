Севастополь, 4 августа, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Постановление, обязывающее глав трех департаментов правительства Севастополя принять меры по освоению доведенных лимитов в кратчайшие сроки, принято на заседании правительства 4 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Органам власти, осуществляющим полномочия главных распорядителей бюджетных средств, принять меры по эффективному и в полном объеме исполнению бюджета города Севастополя», — озвучил положения документа директор департамента финансов Владимир Штоп.

Департаментам установлены разные сроки исполнения процедур закупок работ и услуг — до 15, 23 августа, 15 сентября — с тем, чтобы выполнить обязательства.

По информации главного финансиста, по состоянию на 20 июля из 13,6 млрд рублей доведенных лимитов освоены 11,5 млрд. Таким образом, остаток неопубликованных лимитных обязательства составил более двух миллиардов рублей.

Планы-графики закупок и освоения бюджетных средств не выполнены управлением капитального строительства — на сумму более одного миллиарда рублей, департаментом имущественных и земельных отношений — на 550 млн рублей и департаментом архитектуры и строительства — на 229 млн рублей.

«Этим органом власти необходимо либо предоставить предложения по освоению средств — в кратчайшие сроки, либо по их перераспределению, чтобы мы могли внести соответствующие изменения в закон о бюджете города», — сказал Штоп.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2016 года бюджет Севастополя пополнился за счет налоговых и неналоговых поступлений на 4,569 млрд рублей — это на 45% больше, чем в прошлом году.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 3,6 млрд рублей.

По итогам 2015 года освоение бюджета составило 90%.