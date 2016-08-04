Вильнюс, 4 августа, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Министр финансов Литвы Раса Будбяргите утверждает, что Литва должна научиться жить по своим возможностям, и нынешнее правительство не имеет права увеличивать долг государства, передавая его будущим поколениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 августа.

Nicolas Raymond Флаг Литвы

«Я уверена, что нужно стремиться, подтвердить то, что уже условлено — сделать так, чтобы в следующем году бюджет был недефицитным», — сказала министр финансов в эфире радиостанции Žinių radijаs, комментируя слова спикера Сейма Лореты Граужинене о том, что госбюджет следующего года не будет сбалансированным.

Будбяргите уже раньше говорила о том, что при разделении средств бюджета на 2017 год приоритетными сферами считаются социальная защита и финансирование обороны, но министр подчеркнула, что от этого не пострадают другие ассигнования. «Могу заверить, что финансирование системы просвещения, здравоохранения, социальной защиты также увеличивается», — сказала министр.

В 2016 году спланированный дефицит бюджета составляет 640 млн евро. «Каждый год перед представлением бюджета часто говорят, что он будет сбалансированным, и мы, политики, часто хотим, чтобы наши финансы были стабильными. Но удастся ли это сделать реально, я очень сильно сомневаюсь, поскольку мы должны принять во внимание социальное положение народа Литвы, и мы не можем их оставить без повышения социальных выплат, пенсий или зарплат», — заявила ранее глава парламента Лорета Граужинене. Это, по её словам, не возможно еще и потому, что придётся увеличивать средства на нужды оборонного ведомства.

«Существует соглашение политических партий, и президент не раз упоминала о необходимости увеличения финансирования. Это дополнительные средства, которые сами по себе не появляются и полагаю, что бюджет, вероятнее всего, останется дефицитным, только останется в тех рамках, которые предусматривают законы», — заключила Граужинене.