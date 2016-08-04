Тула, 4 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. 82% федеральных трасс в Тульской области области будут доведены до нормативного состояния в текущем, 2016 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт в ходе встречи с исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексеем Дюминым 4 августа.

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Алексей Дюмин, в частности, сообщил на встрече, что за последние три года в области отремонтировано более 1269 километров автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, восстановлена основная опорная сеть автомобильных дорог. В следующем году внимание планируется сосредоточить на ремонте автоподъездов к населенным пунктам и дорог с меньшей интенсивностью движения.

Всего же в этом году, отметил врио губернатора, планируется отремонтировать 362 километра областных дорог, половина программы на сегодня уже выполнена.

«Мы признательны за выделение 785 миллионов рублей федеральных трансфертов. Для нас это очень важно, так как ежегодно мы тратим на ремонт и содержание дорог более 4 млрд рублей», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Роман Старовойт назвал Тульскую область образцовым регионов по ремонту дорог, добавив, что объем выполняемых работ в регионе сегодня — колоссальный.

Глава Федерального дорожного агентства добавил, что в этом году 82% федеральных трасс в области будут доведены до нормативного состояния. В целом по России этот показатель на 20% ниже. Кроме того, качество федеральных дорог в области планируется улучшать и дальше. Объем финансирования федеральной дорожной инфраструктуры на территории Тульской области в текущем году составляет 3,4 млрд рублей. На эти средства будет выполнен ремонт 110 километров дорожного покрытия, построен новый участок трассы протяженностью 4,5 километра, а также обеспечено содержание действующей автодорожной сети.

На встрече также отмечалось, что на основании обращений граждан и местной администрации на 108-м километре трассы М-2 «Крым» появится новый комплекс придорожного сервиса для водителей. В этом году на его строительство из госбюджета уже выделен 1 млн рублей.

Кроме того, на участках трасс М-2 «Крым» и Р-92 Калуга — Перемышль — Белев — Орел дорожники установят новые линии освещения. В сентябре планируется завершить ремонт на автомобильной дороге М-2 «Крым» — подъезд к городу-герою Туле (северный въезд в город), протяженностью 7,5 км. Также в указанные сроки будет завершено строительство обхода населенного пункта Крюковка.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы строительства II очереди Восточного обхода Тулы. Ориентировочная стоимость объекта на сегодняшний день составляет 900 млн рублей. Проект трассы был разработан еще в 2011 году и требует корректировки. Кроме того, проект предусматривает строительство двух мостовых сооружений через реку Упу и железную дорогу «Смоленск — Мичуринск», вынос большого количества инженерных коммуникаций.

Также была отмечена необходимость реконструкции автомобильной дороги «Быковка — Богородицк» со строительством обхода населенного пункта Быковка, где в связи с увеличением трафика с прилегающей федеральной дороги М-4 «Дон» существенно повысился трафик и возросла аварийность.