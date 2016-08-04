Саратов, 4 августа, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской гордумы 4 августа признали соответствующими действующему законодательству поступившие в заксобрание по ходатайству инициативной группы граждан вопросы о табачной фабрике «Бритиш Американ Тобакко» (ЗАО «БАТ-СПб») предложенные для вынесения на местный референдум, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Табачный дым

Напомним, на уровне городского и областного руководства на протяжении нескольких лет предпринимались попытки обратить в региональный бюджет хотя бы часть уплывающего в федеральную казну потока из десятков миллиардов рублей табачных акцизов. Однако законопроект Саратовской облдумы о паритетном распределении табачных акцизов между федеральным центром и регионами не нашел поддержки в Минфине РФ.

Следующий этап воздействия саратовских властей на руководство табачки — референдум.

В нем пять вопросов: № 1. Считаете ли Вы необходимым проведение государственной и независимой экспертизы экологической обстановки в районе фабрики, определение зон воздействия и наносимого ущерба от табачного производства?; № 2. Считаете ли Вы необходимым осуществить вынос вредных производств табачной фабрики в промышленную зону?; № 3. Считаете ли Вы необходимым законодательно определить статус граждан, подверженных вредному воздействию табачного производства Саратовской табачной фабрики?; № 4. Считаете ли Вы необходимым законодательно закрепить систему компенсации вреда здоровью жителей Саратова, подверженных этому воздействию?;№ 5. Считаете ли Вы необходимым подготовить законодательную инициативу, направленную на Перевод в региональный и местный бюджеты налоговых выплат Саратовской табачной фабрики для решения социальных проблем населения и компенсационных выплат жителям, подверженным вредному воздействию производства?

Наблюдатели обращают внимание на то, что табачная фабрика в Саратове по итогам 2013 года перечислила в федеральный бюджет 24,3 млрд рублей акцизов, в 2014-м — 26 млрд, за 2015-й сумма не афишируется.

По информации аналитиков, максимальная санитарно-защитная зона табачной фабрики в центральном Фрунзенском районе Саратова составляет не более 100 метров, что является нарушением санитарных правила и нормативы. В опасной близости от предприятия (от 50 до 100 метров) находятся два детских садика и крупный перинатальный центр. Многие роженицы не хотят ложиться в этот центр, чтобы не подвергать угрозе жизни своих будущих детей. В темное время суток или в выходные, можно почувствовать специфический «аромат» выбросов фабрики в атмосферу.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о перечислении 50% налогов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ внесла в Государственную думу РФ Саратовская областная дума, предложив установить норматив зачисления 50% налоговых доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ по месту осуществления производства. Сейчас в соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы от акцизов на табачную продукцию в полном объеме зачисляются в федеральный бюджет.

Авторы инициативы напоминают, что на территории Саратовской области функционирует филиал «Саратовская табачная фабрика» ЗАО «БАТ-СПб». По итогам 2014 года предприятием перечислено в федеральный бюджет акцизов на табачную продукцию в раз мере 26,7 млрд рублей с темпом роста к 2013 году 109,9%. «Данная сумма соответствует 43% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Саратовской области», — указали парламентарии.

Принятие закона позволит увеличить доходы бюджетов субъектов Российской Федерации для финансирования первоочередных расходов, подчеркнули депутаты. Саратовские законодатели сообщили, что проект закона был направлен в другие регионы на предварительное рассмотрение. «В Саратовскую областную думу поступили письма о его поддержке от Брянской облдумы, Калининградской, Московской, Заксобрания Ростовской области, Омской и бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», — сообщили авторы инициативы.