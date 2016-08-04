Салехард, 4 августа, 2016, 17:30 — ИА Регнум. На Ямале 26 человек готовы к выписке из Салехардской окружной больницы. Они прошли профилактическое лечение антибиотиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения ЯНАО.

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Пролеченных пациентов перевели в реабилитационное отделение и готовят к вакцинации. 70 человек пока остаются в инфекционном отделении больницы. У всех пациентов состояние здоровья стабильное с позитивной динамикой, не вызывающее опасений, уверяют в депздраве.

Сегодня же, 4 августа, на заседании КЧС губернатор округа Дмитрий Кобылкин напомнил об обязательной вакцинации и профилактике ликвидаторов очага сибирской язвы — врачей, ветеринаров, военных, спасателей, лётного состава, полицейских, служащих профильных структур правительства округа и администрации Ямальского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Специалисты на ликвидации работают в специальных костюмах санзащиты. Вся техника проходит обработку после работы в карантинной зоне.

На сегодняшний день провакцинировано 444 человека, включая тундровиков и сотрудников, задействованных на работах по ликвидации последствий ЧС. Вакцина в количестве 41 000 доз будет направлена, в том числе, и на сопредельные с Ямальским районом территории.

Напомним, в ЯНАО вторую неделю борются со вспышкой сибирской язвы. Погибло более двух тысяч оленей от данного заболевания, умер 12-летний мальчик. Последний зарегистрированный случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции. Жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет. Он устойчив к перемене температур. Передается от животных человеку. Ликвидируется лишь сжиганием заболевших животных. «От людей это заболевание практически не передается, только через кровь, рана к ране, — уточнила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.— Чтобы заболеть, нужен носитель, непосредственный контакт с плохо обработанным мясом, жидкими средами носителя». Предполагается, что ямальские олени в поисках корма наткнулись на оттаявший из-за аномальной для Ямала жары скотомогильник с погибшим от сибирской язвы животного и затем заразили друг друга.

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