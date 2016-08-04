Нижний Новгород, 4 августа, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Нижегородские учителя смогут напрямую обсудить с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым проблемы образования. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России» об этом заявил кандидат в депутаты Госдумы РФ Вячеслав Никонов, баллотирующийся от Нижегородской области.

government.ru Выступление Дмитрия Медведева

По его словам, в конце августа в Санкт-Петербурге пройдет учительский форум с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. На этом форуме представители педагогического сообщества всей страны и, в том числе, Нижегородской области, смогут напрямую обсудить с премьер-министром их проблемы.

Пока не известно, много ли учителей добровольно изъявят желание общаться с премьер-министром после его неоднозначного выступления на молодежном форуме «Территория смыслов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках форума в ответ на вопрос молодого преподавателя из Дагестана о низких зарплатах молодых специалистов Медведев заявил, что на этом поприще много не заработаешь, и посоветовал идти в бизнес.

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По мнению российского премьера, собственно работа педагога — это призвание: «Я абсолютно уверен, что современный энергичный преподаватель способен не только получать ту заработную плату, которая ему положена по должностному расписанию, но и как-то, так сказать, ещё…»

«Меня часто об этом спрашивают: и по учителям, и по преподавателям. Знаете, это призвание. А если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — заявил премьер-министр.

Слова премьера вызвали целый шквал критики как со стороны педагогического сообщества, так и со стороны граждан, не имеющих отношения к сфере образования.

Учителя оскорблены словами Медведева: «Это антигосударственная политика»

Так, учительское сообщество Хабаровского края чувствует себя оскорбленным словами Медведева. Учителя удивляются, как Медведев мог позволить себе такое высказывание. Педагоги старой закалки пытаются популяризировать свою профессию среди молодежи, в то время как премьер отправляет всех в бизнес. Хабаровские преподаватели увидели в словах Медведева намек на то, что надежды на лучшее будущее и более достойную зарплату у учителей России нет.

«Я возмущен поведением и речью Дмитрия Анатольевича Медведева, так как это оскорбительно! Как-будто у нас нет детей, их не надо одевать, обувать, кормить. Я думаю слова премьер-министра оскорбительны и относительно других педагогов», — заявил корреспонденту ИА REGNUM учитель географии основной общеобразовательной школы №3 Оренбурга Нурлан Мунжасаров.

По его словам, в Оренбурге совет премьер-министра не вызвал бурного обсуждения, но это, как считает оренбургский преподаватель, только потому, что он еще не дошел до каждого учителя. Когда информация распространится и станет известна многим, то вызовет большой резонанс.

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