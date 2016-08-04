Минск, 4 августа, 2016, 17:24 — ИА Регнум. С 1 сентября для белорусских предприятий-экспортеров снижается размер обязательной продажи иностранной валюты 30% до 20% от суммы выручки в иностранной валюте. Соответствующая норма закреплена в постановлении правления Нацбанка постсоветской республики № 424 от 1 августа, сообщает пресс-служба госрегулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Согласно официальному комментарию, решение принято «в рамках проведения мероприятий по поэтапной либерализации валютных отношений». В НБ РБ отметили: «Данная мера позволит активизировать инвестиционную и деловую активность субъектов хозяйствования Республики Беларусь, станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза и будет способствовать созданию равных условий для экономических субъектов государств ЕАЭС по развитию их экспортного потенциала».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Нацбанк Белоруссии сообщил о снижении с 17 августа ставки рефинансирования до 18%, а также о снижении ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков до 23% годовых. Госрегулятор отметил: «Снижение процентных ставок улучшит способность нефинансовых организаций по выполнению кредитных обязательств перед банками, уменьшив тем самым риски для финансовой стабильности».

Напомним, обязательная продажа части валютной выручки стимулировала экспортёров изыскивать различные варианты уклонения от исполнения данной нормы. В то же время, постоянно девальвируя белорусский рубль, власти постсоветской республики декларировали заботу об интересах экспортёров, закупавших в Белоруссии товары и услуги за «зайчики» и продававших за рубежом за СКВ.