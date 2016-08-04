Тбилиси, 4 августа, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Грузия — страна открытой экономики, которая достаточно хорошо ориентируется в экономиках стран региона. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, выступая с докладом на «Форуме экономического развития Грузии» 4 августа.

Кинто в старом Тбилиси

Организатором мероприятия является министерство экономики и устойчивого развития Грузии, и в нем принимают участие известные экономисты — Дани Родрик из Гарвардского университета и Чарльз Сейбель из Колумбийского университета.

По заявлению премьера, для обеспечения быстрого развития экономики страны правительство разработало четыре рамочных направления. Это реформирование системы образования, реформы в экономике, реформа пространственного устройства и реформа системы управления.

По его словам, в условиях не совсем благоприятной экономической ситуации в регионе, обусловленной, с одной стороны, падением цен на нефть, с другой стороны, региональными конфликтами, правительство решило мобилизовать инвестиции и с этой целью с 1 января 2017 году отменит налог на прибыль.

«Мы позаимствовали эстонскую модель, при которой реинвестированная прибыль налогом не облагается. Так мы убьем двух зайцев — мобилизуем инвестиционные ресурсы и утвердим место Грузии как экономически либеральной страны на международной арене», — пояснил Квирикашвили.