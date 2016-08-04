Тбилиси, 4 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Грузинский политолог Сосо Цинцадзе согласен с оценками правительства Грузии относительно свободной избирательной среды и подчеркивает: «Эти выборы в сравнении с предыдущими свободные, чего я не отрицаю». В интервью изданию «Резонанси» Сосо Цинцадзе одновременно констатирует, что ничего нового в процесс выборов не привнесено, и выборы по-прежнему будут проводиться по мажоритарной системе, Кроме того, политолог заостряет внимание на слабости оппозиции и отмечает, что это знает и видит правящая партия.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Ограниченный выбор

«Ни оппозиция, ни правительство пока народу ничего не обещают, а грузинские избиратели никому не верят. Если судить по результатам исследований, то за два месяца до выборов 60% избирателей не знают, за кого они будут голосовать», — заявляет Цинцадзе и одновременно ставит эти исследования под вопрос, поясняя, что еще не встречал никого — ни в правящей партии, ни среди оппозиционных партий, кто был бы доволен результатами таких исследований.

Политолог предполагает, что помимо правящей силы — партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» шансы попасть в будущий парламент имеют Республиканская партия, Единое национальное движение, партии Пааты Бурчуладзе, Нино Бурджанадзе, Альянс патриотов и еще несколько партий.

Что касается сравнительной предвыборной пассивности правящей команды и ее избирательных списков, Сосо Цинцадзе характеризует это состояние как «кадровый голод».

«Не видите, какие люди придут в будущий парламент?! Приоритетом кадровой политики в Грузии никогда не был профессионализм, приоритетом была преданость, и по этому принципу избирают», — заявил политолог.