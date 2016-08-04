Степанакерт, 4 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, при пока невыясненных обстоятельствах, сегодня, 4 августа, смертельное ранение получил военнослужащий Ваган Вахеевич Микаелян (1997 года рождения). Об этом сообщает министерство обороны Нагорного Карабаха.

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«Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку семье, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении ведомства.

Это уже второй случай гибели военнослужащего в дислоцированной на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск военной части в Карабахе за последние два дня. И судя по всему, оба случая не связаны с нарушением перемирия Азербайджанской стороной.

Как ранее сообщало ИА, 2 августа в результате подрыва мины погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха Геворг Арутюнян 1996 года рождения. Инцидент произошел примерно 15:00 (14:00 мск) в одной из воинских частей, дислоцированных в восточном направлении линии соприкосновения.

Подробности происшествия пока неизвестны, для их выяснения ведется следствие.

Между тем, согласно сообщению министерства обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 4 августа на линии соприкосновения азербайджанская сторона 36 раз нарушила режим прекращения огня, произведя более 430 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия, в том числе 52 выстрела из снайперских винтовок.