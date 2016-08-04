Москва, 4 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Большую часть налога на прибыль от реализации инвестпроектов по добыче углеводородов на морских месторождениях Каспия предлагается зачислять в бюджет субъекта РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат нижней палаты парламента от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В 2014 году начали действовать поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, предусматривающие, что для организаций, реализующих инвестпроекты по добыче углеводородного сырья на морских месторождениях, находящихся на участках недр, расположенных полностью в границах внутренних морских вод и территориального моря РФ и на континентальном шельфе РФ либо в российской части дна Каспийского моря, налог на прибыль по ставке 20% полностью зачисляется в федеральный бюджет.

Законопроект предполагает исключение из этой нормы налогоплательщиков, занимающихся добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении в российской части дна Каспийского моря. Таким образом, для них законопроектом предполагается общий порядок распределения налога на прибыль между уровнями бюджетной системы РФ (18% налога — в региональный бюджет и 2% — в федеральный).

При этом для налогоплательщика, находящегося в составе консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), возникает правовая неопределенность в применении норм налогового законодательства для исчисления налоговой базы, отмечает автор законопроекта. Нормы, предлагаемые законопроектом, позволят сохранить установленный принцип обособленности налогообложения новых морских месторождений по Каспию от налогообложения КГН, а также обеспечат распределение суммы уплачиваемого налога на прибыль между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ по месту нахождения организации-налогоплательщика, указывает депутат Госдумы.