Киев, 4 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, семеро военнослужащих получили ранения. Об этом 4 августа заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

dn.npu.gov.ua Украинские вооружённые формирования в Донбассе

Он сообщил, что вчера под Авдеевкой (Донецкое направление) шли круглосуточные бои. Эпизодически ВС ДНР применяли минометы. «Повреждены линии электропередач. Авдеевский коксохимический завод перешел на аварийный режим работы. Водоснабжение города под угрозой», — сказал Мотузяник. При этом в пос. Зайцево (под Горловкой) войска ДНР дважды обстреляли позиции ВСУ из пушек калибром 122 мм, выпустив 35 снарядов. «Утром вражеские снайперы открыли огонь по КПП наших пограничников в Майорске. Стрельба велась в течение 15 минут», — добавил Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении основными «горячими точками» были Красногоровка и Широкино, где ВС ДНР неоднократно применяли тяжелое вооружение — минометы и гаубицы, а также вели снайперский огонь. «Особенно мощным был артиллерийский обстрел вблизи Широкино», — уточнил полковник.

В свою очередь 4 августа глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что украинские войска имеют план адекватного реагирования в ответ на возможное наступление ВС ДНР и ЛНР. «Мы принимаем все необходимые меры, чтобы быть эффективными в нашем противостоянии с врагом… Мы готовы противодействовать любым агрессивным действиям нашего противника», — заверил Селезнев.

Ранее начальник управления Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что ВС ДНР и ЛНР планируют организовать наступление на подконтрольные Украине территории с целью расширения республик. «Существует угроза активизации наступательных или рейдовых действий. Такие действия противника будут связаны с возможностью расширения подконтрольных территорий. Наиболее угрожающими направлениями на сегодня является район Светлодарска для выступления, район Авдеевки, также населенные пункты вблизи Донецка. Не исключаются и другие направления. Свидетельством активизации является активное проведение мероприятий боевой подготовки и активизация разведывательно-диверсионных групп именно там, где возможны наступательные действия противника. Идет перемещение тяжелого вооружения 1-го и 2-го корпусов, идут учения штабов, корпусов и батальонов», — рассказал Скибицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (районы аэропорта и «Вольво-Центра» в Куйбышевском районе), Ясиноватая, Макеевка, Васильевка, Спартак, Зайцево, Трудовское. По его словам, всего ВСУ выпустили 154 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм, а также 180 мин калибрами 82 и 120 мм. Силовик также обвинил украинские войска в обстреле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) из артиллерийских систем калибра 152 мм.