Киев, 4 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум.



DariuszSankowski Шахта

На Украине иностранный инвестор выразил желание построить шахту, обогатительную фабрику и генерирующую компанию. Об этом 4 августа на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает ИА REGNUM.

По его словам, бизнес Китая и Турции заинтересовался приватизацией украинских шахт. «Были встречи с китайским и турецким инвестором. Они взяли документацию по шахтам. Мы выберем одного из них. Они готовы финансировать. Одна из компаний, не буду говорить какая, предложила построить не только десятую шахту, но и ЦОФ, и генерирующую компанию. Т. е. сделать полный комплекс… Министерство разработало целостную программу реформирования шахт, где прописано финансирование каждой шахты. 11 шахт будут в процессе ликвидации. Есть целый список шахт, которые мы отдадим на приватизацию. Самые рентабельные шахты мы оставим в госсобственности, их мы полностью профинансируем, чтобы обеспечить энергетический баланс нашего государства», — сказал Насалик.

Он сообщил, что правительство Украины переведет энергоблоки Змиевской ТЭС на потребление газовых марок угля, чтобы снизить зависимость от антрацитовых углей, которые поставляются из ДНР и ЛНР. «Мы активно работаем над тем, чтобы диверсифицировать поставки антрацитовой группы угля из зоны АТО. Это проявилось в двух позициях. Если посмотреть на общий баланс нашего государства, то 24,5 млн тонн угля приходится на газовую группу, 9,2 млн тонн — антрацитовая группа. Украина, к сожалению, не добывает антрацитовую группу угля… Я подписал указ о реконструкции блоков Змиевской ТЭС. Мы выделим 170 млн грн ($6,8 млн) и переведем два блока Змиевской ТЭС с антрацитовой на газовую группу. Если нам это удастся, мы уже в январе заместим антрацитовую группу на газовый уголь хотя бы по этим двум блокам. В месяц мы будем экономить 150−160 тыс тонн угля (антрацита). В год — это почти 1 млн 800 тонн экономии за счет модернизации блоков», — добавил Насалик.

При этом Украина продолжает импортировать антрацит. «Формула в 1370 грн ($55 млн) за тонну дала нам возможность закупать антрацитовую группу угля у других источников. 20−21 августа придет корабль с углем другого поставщика… До 1 августа 2016 года министерство не поднимало цен на уголь. С 1 августа 2016 года цена на газовый уголь, который добывается на территории Украины, поднята до 1370 грн ($55 долл). На стоимости электроэнергии это не отразится никаким образом… Повышение цен на уголь — это дополнительно 260 млн грн ($10,4 млн) до конца года, которые пойдут на угольную отрасль», — рассказал министр.

Он также проинформировал, что Украина снижает долю теплоэнергетики в энергобалансе страны за счет роста мощностей гидроэнергетики. «Мы смогли запустить третий гидроаккумулирующий блок на Приднестровской ГЭС, мы проводим финансирование запуска четвертого энергоблока. Что это дает? С одной стороны, это дает порог эффективности нашей энергосистеме. Второе, мы заменяем тепловую генерацию — тех, кто потребляет уголь на более чистую, экологическую генерацию, которая называется гидрогенерацией. В финансовом плане, который мы разработали, мы хотим увеличить долю гидроэлектростанций до 15% в общем балансе нашей страны», — подчеркнул Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в городах Селидово, Новогродовка и Мирноград (Донетчина, под контролем Украины) горняки госпредприятий «Красноармейскуголь» (шахта им. Стаханова) и «Селидовуголь» (шахта 1/3 «Новогродовская» и «Украина») провели забастовки с требованием погасить трехмесячную задолженность по зарплатам. По словам председателя первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины Сергея Павлова, государство задолжало рабочим 36% заработной платы за май и 94% — за июнь месяц.