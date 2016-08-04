«До последнего вздоха»: в башне «Федерация» ипотечники устроили голодовку
Москва, 4 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В столичной башне «Федерация» делового центра «Москва-сити» валютные заемщики банка ВТБ24 устроили голодовку, заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева. Она сообщила, что на месте уже больше суток находятся шесть заемщиков, некоторые из них провели здесь ночь, ожидая реакции руководства банка.
Голодовка началась 3 августа в 15:00, сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из заемщиков Ирина Вострякова. «Мы хотим встретиться с руководством для того, чтобы решить вопросы по валютной ипотеке. Сейчас то, что происходит, — это штампуются готовые решения суда, чтобы забрать квартиру и долг. Мы хотим добиться индивидуального подхода к вопросу», — подчеркнула она.
По ее словам, за сутки к протестующим приезжало порядка семи нарядов полиции, а охрана банка не пускает людей в туалет. «До последнего вздоха мы будем находится здесь. Пока на эту ночь остаемся еще, потом будет видно», — заявила она.
Вострякова добавила, что среди голодающих есть и те, кто оставался в июле на ночь в офисе ВТБ24 на Мясницкой, 35. Также в здании на Пресненской набережной находятся протестующие.
Напомним, валютные ипотечники неоднократно проводили акции протеста против значительно выросших кредитных ставок. Так, 18 июля 2016 года в вестибюле напротив банка ВТБ24 на Мясницкой группа из 10 человек требовала встречи с руководством банка. Некоторые участники приковали себя наручниками и остались на ночь. Акция завершилась многочасовыми задержаниями. В июне валютные должники организовали голодовку в деловом центре Сити. Также акции протеста проводились у здания Госдумы РФ, у приемной «Единой России».