Москва, 4 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В столичной башне «Федерация» делового центра «Москва-сити» валютные заемщики банка ВТБ24 устроили голодовку, заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева. Она сообщила, что на месте уже больше суток находятся шесть заемщиков, некоторые из них провели здесь ночь, ожидая реакции руководства банка.

Голодовка валютных заемщиков в здании башни Федерации

Голодовка началась 3 августа в 15:00, сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из заемщиков Ирина Вострякова. «Мы хотим встретиться с руководством для того, чтобы решить вопросы по валютной ипотеке. Сейчас то, что происходит, — это штампуются готовые решения суда, чтобы забрать квартиру и долг. Мы хотим добиться индивидуального подхода к вопросу», — подчеркнула она.

По ее словам, за сутки к протестующим приезжало порядка семи нарядов полиции, а охрана банка не пускает людей в туалет. «До последнего вздоха мы будем находится здесь. Пока на эту ночь остаемся еще, потом будет видно», — заявила она.

Вострякова добавила, что среди голодающих есть и те, кто оставался в июле на ночь в офисе ВТБ24 на Мясницкой, 35. Также в здании на Пресненской набережной находятся протестующие.

Напомним, валютные ипотечники неоднократно проводили акции протеста против значительно выросших кредитных ставок. Так, 18 июля 2016 года в вестибюле напротив банка ВТБ24 на Мясницкой группа из 10 человек требовала встречи с руководством банка. Некоторые участники приковали себя наручниками и остались на ночь. Акция завершилась многочасовыми задержаниями. В июне валютные должники организовали голодовку в деловом центре Сити. Также акции протеста проводились у здания Госдумы РФ, у приемной «Единой России».