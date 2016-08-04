Красногорск, 4 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Видеонаблюдение планируется организовать на всех избирательных участках Подмосковья. Работать камеры начнут одновременно с началом работы территориальных избирательных коммиссий, то есть с 7 утра, сообщает РИАМО.

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Мособлизбирком утвердил порядок организации видеонаблюдения на избирательных участках на выборах в Единый день голосования 18 сентября. Видеонаблюдения будет проходитьна всех участках, кроме 200 временных участков для голосования.

По словам секретаря комиссии Юрия Ермолова, работа камер начнется c 7:00 и продлится до завершения работы комиссий. На каждом участке будут включены две камеры с общим видом помещений, местом подсчета голосов и урн для голосования.

Напомним, ранее председатель Избирательной комиссии Подмосковья Ирина Коновалова заявила, что в области будет установлено свыше 7 тысяч видеокамер на избирательных участках. Также регион закупит более 870 КОИБов (электронных ящиков для голосования). Разместить их планируется в Балашихе, Жуковском Электростали и других муниципалитетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, использования камер и электронных урн позволит обеспечить выборам необходимую прозрачность и вернуть избирателем доверие к институту выборов в области. «КОИБы гарантируют самое главное — защищают участки от вбросов бюллетеней, если будет система электронных урн, то это — 50% гарантий того, что выборы пройдут чисто. Если еще и камеры наблюдения удастся расставить, что тоже будет давать дополнительную гарантию чистоты, то это обеспечит любому человеку возможность стать общественным наблюдателем», — пояснил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти и департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков.