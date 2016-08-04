Минск, 4 августа, 2016, 16:51 — ИА Регнум. «Проблема в столкновении интересов обеих сторон и политической неадекватности в Киеве», — заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая причины, по которым заседавшая 3 августа в Минске Контактная группа по урегулированию украинского кризиса не смогла договориться о разведении вооружённых сил в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиски выхода

«Как государство, которое должно защищать свою территориальною целостность, я могу понять стремление киевских властей вернуть всё в старое русло. Однако с точки зрения сложившейся ситуации, виновниками которой и стали нынешние правители, их позиция абсолютно не соответствует реальности. Поэтому и не будет никаких серьезных подвижек в переговорном процессе», — считает политолог.

Он сослался на опыт урегулирования конфликта в Молдавии, в результате которого образовалась Приднестровская Молдавская Республика. Представители Кишинёва пытались использовать военное решение проблемы, но в конечном итоге правы оказались противники таких методов.

«Начать ослаблять напряжение на границах с Луганской и Донецкой народными республиками — означает подписать себе политический приговор на Украине, на это никто в здравом уме из нынешних временщиков не пойдёт, — считает Радов. — Им не важна Украина — им важна их нынешняя власть. И даже если Донбасс окончательно согласится, что вряд ли, вернуться в состав Украины, то это не решит проблемы, так как украинскими политиками движет жажда власти и наживы, влиять на их поведение сейчас может только Вашингтон. Поэтому для жителей Донбасса не удастся ужиться с ними, что препятствует достижению компромисса».

Оценивая проблему неэффективности «минской площадки», а также скромные успехи реальных игроков в договорённостях в «нормандском формате», эксперт констатировал: «Проблема в неспособности договариваться в принципе, а не в формате. Какой бы формат не был избран — результат при нынешних руководителях Киева, Луганска и Донецка, видимо, будет одинаковым».

Как сообщало ИА REGNUM, Контактная группа по урегулированию украинского кризиса предпринимала несколько попыток, но так и не смогла согласовать документ об отведении вооружённых сил с линии фронта в Донбассе. Безуспешной была попытка достичь консенсуса на заседании в Минске 3 августа. По итогам последнего заседания спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал об обсуждении вопросов экологии, выразил надежду на поставки воды из Украину в Новороссию, осудил уничтожение беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «по обе стороны линии соприкосновения». Переговорщикам не удалось решить проблему освобождения военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, численность которых поддаётся лишь приблизительным оценкам, зато была артикулирована проблема «незаконно присвоенного государственного и частного украинского имущества в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», сообщил спецпредставитель ОБСЕ.

Сайдик также в очередной раз констатировал провал соглашений «Минск-2». В частности, сообщил он, на заседании рабочей группы по безопасности глава СММ Эртугрул Апакан заявил о необходимости срочного решения трёх вопросов: «Первое — обеспечение полного и устойчивого режима прекращения огня. Второе — достижение рамочного соглашения и начало процесса разведения сил и средств сторон на двух участках в зоне конфликта, включая их разминирование. Третье — полное соблюдение договоренностей по выводу тяжелых вооружений».

Отметим, что все перечисленные Сайдиком проблемы были актуальны ещё на момент подписания соглашений «Минск-1» в сентябре 2014 года. С тех пор война в Донбассе унесла немало человеческих жизней, люди гибнут до сих пор. Зачастую «минские встречи» проходят во время активизации боевых действий в Донбассе (не стало исключением и 3 августа), что придаёт им специфический символизм.