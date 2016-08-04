Нижний Новгород, 4 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Результаты работы нижегородских промпредприятий по итогам первого полугодия 2016 года существенно ниже тех, что должны быть в соответствии со стратегией развития экономики до 2020 года. Об этом губернатор Валерий Шанцев заявил на собрании Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей.

Промышленное предприятие

В ходе совещания было отмечено, что по итогам I полугодия 2016 года объем промышленного производства в Нижегородской области вырос всего на 1,2%.

«Надо думать, как восполнить то, что мы не смогли сделать в 2015 году и не сможем в этом. Корректировать стратегию — последнее дело», — подчеркнул глава региона.

По его словам, темпы роста промышленного производства должны быть гораздо выше: «Для этого нужно и новые предприятия строить, новые производительные силы развивать. Я дал указание формировать в регионе новые индустриальные парки, где инвесторы могли бы без больших материальных и организационных затрат сразу запустить производство, обеспеченное всеми видами инженерных коммуникаций».

По данным регионального правительства, объем отгруженной продукции всех промышленных предприятий региона за первое полугодие составил 529,8 млрд рублей. По объему отгруженной продукции Нижегородская область занимает седьмое место по России и второе место среди регионов ПФО.

Индекс производства по всем промышленным предприятиям составил 101,2%, в обрабатывающих производствах 101,4%.