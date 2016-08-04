Вологда, 4 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Общая сумма задолженности управляющих компаний Вологодской области за электроэнергию — 328,8 млн рублей. Долги УК Череповца составляют 202,4 млн рублей, а вологодских компаний — 111,3 млн. При этом, по сравнению с прошлым годом задолженность череповецких управляющих компаний не увеличилась, а вот долги УК областного центра выросли в три раза (с 39,4 до 111,3 млн), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдаэнергосбыте.

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«Причина в том, что в Череповце население преимущественно рассчитывается за электроэнергию напрямую с поставщиком — Вологдаэнергосбытом, а в Вологде в течение года ряд УК приняли решение перевести жильцов многоквартирных домов обратно на расчеты через счета управляющих компаний. Результат: рост задолженности за электроэнергию в три раза», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Вологдаэнергосбыта Елена Губина.

По ее словам, УК используют деньги жильцов не по назначению. В результате организация может довести ситуацию до потери лицензии, расторжения договоров на поставку ресурсов, а затем и до банкротства. В областной прокуратуре корреспонденту агентства подтвердили, что схемы, связанные с банкротством, действительно часто применяются недобросовестными коммунальщиками.

По словам старшего помощника прокурора, Максима Пегова, зачастую накопив долги, руководители УК открывают новое предприятие с похожим названием и переводят туда свой жилой фонд. Многомиллионные долги остаются на прежней организации, которая затем банкротится. Граждане могут этого избежать, переводя свой дом под крыло ТСЖ или ЖСК. Однако, как показывает практика, и это сделать весьма непросто.

«Когда жильцы принимают такое решение, управляющие компании как правило всячески этому препятствуют. Они всеми силами затягивают процесс, не желая лишаться жилого фонда. Еще одна проблема, из-за которой жильцы не переходят в ТСЖ — отсутствие активистов, которые могли бы взять на себя управление конкретным домом. У многих нет на это времени. В итоге за последнее время в Вологде появилось всего 23 новых ТСЖ. Однако немногие знают, что если УК накопила долги и жильцы переводят свой дом под товарищество собственников жилья, все долги по закону остаются на управляющей компании», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Вологодской ассоциации ТСЖ Николай Иванов.

Еще один вариант избежать накопления долгов — решить на общем собрании жильцов вносить плату за ресурсы напрямую поставщикам. Таким образом все деньги дойдут до адресатов. Такое решение уже приняли жильцы 79 многоквартирных домов в Вологде и 109 многоэтажек в Череповце. Добавим, что с момента введения лицензирования УК рынок управления жильем на Вологодчине стал понемногу очищаться: 10% руководителей управляющих компаний не сдали квалификационный экзамен. Еще 12% УК не прошли процедуру лицензирования.