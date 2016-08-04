Ставрополь, 4 августа, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в июле 2016 года индекс потребительских цен составил 100,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате. При сезонном падении цен на фрукты, овощи и заграничные туры, значительно выросли цены на непродовольственные товары и услуги ЖКХ.

o-nedvizhke.ru Изменение тарифов ЖКХ

В том числе на продовольственные товары индекс цен снизился на 0,4%, а на непродовольственные товары увеличился на 0,4%. Услуги подорожали на 1,5%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по краю в конце июля 2016 года составила в расчете на месяц 3425,59 рублей и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2%, а с уровнем на начало года возросла на 2,9%.

Удешевление продуктов питания связано с сезонным падением цен на фрукты и овощи в среднем на 6,9%. Помидоры свежие стали дешевле на 24,5%, свекла столовая — на 20,7%, морковь — на 18,3%, картофель — на 16,0%, лук репчатый — на 8,9%.

Среди фруктов и цитрусовых стали дешевле яблоки на 1,5%. А в прошлом месяце значительно подорожала капуста на 25,9% и огурцы свежие на 8,9%. В пределах от 2,3% до 3,5% возросли цены на виноград, орехи, бананы и лимоны.

Заметно дороже стали такие продукты питания, как яйца и сахар (соответственно на 8,6% и 7,8%), консервы овощные (на 3,7%), субпродукты мясные (на 2,2%), мясо птицы (на 1,9%), мороженое (на 1,6%), мука (на 1,3%).

Что касается непродовольственных товаров, то здесь подорожали электротовары и другие бытовые приборы (на 2,2%). Большее всего подорожали миксер, блендер — на 5,6%, печь микроволновая — на 4,2%, стиральные машины — на 4%, электрочайник — на 3,6%, плита бытовая — на 2,8%, электропылесос — на 2,6%.

Среди строительных материалов возросли цены на оконное стекло (на 19,5%), линолеум (на 4,2%) и мойку из нержавеющей стали для кухни (на 2,2%). Зафиксирован рост цен на игрушки — на 2,5%. Среди них на 6,2% подорожали мягкие игрушки, конструктор пластмассовый — на 2,5%.

Одновременно снизились цены на ювелирные изделия — на 4,5%, товары для физической культуры, спорта и туризма — на 4,1%, компьютеры — на 2,1%, кроссовки — на 2%, средства связи и одежду для детей дошкольного возраста — на 1,6%.

Значительно выросли цены на коммунальные услуги. За счет этого цены на услуги выросли в среднем на 4,5%. Так, электроэнергия подорожала с 1 июля 2016 года на 7,2%, холодная вода и водоотведение стали дороже на 6,2%, горячая вода — на 3,7%. Отопление стало дороже на 3,7% и газоснабжение на 2,1%.

Выросли цены услуг фотоателье и санаториев на 2,7% и 2,9%. Проезд в автобусе подорожал на 2,4%. В то же время снизилась стоимость полета в салоне экономического класса самолета — на 4,7%.

Кроме того, стали дешевле на 1,5% услуги в сфере зарубежного туризма. Более всего снизилась стоимость экскурсионной поездки во Францию — на 4,8%, Финляндию и по городам Европы — на 4,1%. На 1,4% подешевели экскурсионные поездки в Германию и на 0,5% в Испанию.