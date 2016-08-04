Саратов, 4 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Областная государственная ветеринарная служба проводит мероприятия в селе Озерки Петровского района в соответствии с инструкцией по предупреждению и ликвидации заболевания, информирует пресс-служба управления ветеринарии областного правительства.

Алла Осінь Африканская чума свиней

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на видеосовещании в региональном правительстве с руководителям муниципалитетов и ветеринарным специалистам были даны конкретные поручения, направленные на борьбу с заболеванием.

На тот момент по России с начала года было зафиксировано 74 вспышки АЧС, из них 44 — в популяции домашних свиней, 14 регионов признаны неблагополучными по заболеванию. В Саратовской области выявлен пятый очаг инфекции. Карантины наложены на отдельные населенные пункты в Татищевском, Балашовском, Романовском, Турковском районах. Кроме того, в зоне риска остаются лесные зоны 13 районов правобережья.

Прогноз по распространению заболевания, который давали ветеринарные специалисты, подтвердился, отметили участники совещания. Несмотря на огромные усилия ветслужбы, принимаемые меры не дают результата. Угроза возникновения новых очагов сохраняется. В ходе эпизоотологических расследований в каждом случае вспышки заболевания выясняется, что владельцы игнорируют ветеринарные рекомендации. Зерно, предназначенное для корма свиней, не подвергается термической обработке. Скармливается и скошенная трава, которая также является одним из факторов передачи вируса.

В каждом очаге выявляется не зарегистрированное, сокрытое от ветслужбы и органов местного самоуправления поголовье свиней. Кроме того в регионе решено продолжить отстрел кабанов на территориях, вошедших в зону карантина.