Санкт-Петербург, 4 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Власти Ленобласти готовятся отпраздновать двойной юбилей в Старой Ладоге, которая считается одной из древних столиц Руси. Тем временем власти северной столицы обнародовали программу мероприятий, посвященных Дню Ладоги — «предшественницы Санкт-Петербурга», как называют в Смольном это историческое поселение в Ленинградской области.

Dionisius1976 Ладожская крепость

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти, 27−28 августа в Старой Ладоге отметят 900-летие Ладожской крепости и Успенского собора Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря.

Основные торжества состоятся в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы, который приходится на 28 августа.

В преддверие праздника члены оргкомитета отчитались о ходе работ по подготовке мероприятий, ремонтах и благоустройству. Выслушав доклады, губернатор региона Александр Дрозденко заявил об особом внимании к предстоящим юбилейным торжествам, поскольку Старая Ладога является «знаковым местом для духовной и государственной истории нашей страны».

Сегодня же Смольный обнародовал план городских и районных мероприятий в Петербурге в связи с Днем Ладоги. Среди них — выставки книг, фотографий и других материалов по истории Старой Ладоги и ее достопримечательностей, экскурсии, лекции, кинопоказы, культурно-просветительские акции и концерты.

Напомним, по данным историков, Ладога была основана в 753 году на берегу реки Волхов. Историко-культурное наследие находящегося на этом месте сегодня села Старая Ладога представлено более чем 100 памятниками VIII—XIX веков. В их числе — 75 объектов культурного наследия федерального значения (включая 55 объектов археологического наследия). Старая Ладога входит в состав туристического проекта «Серебряное ожерелье России».

По указанию президента РФ, на базе Старой Ладоги формируется общенациональный проект, который объединит наиболее интересные и привлекательные историко-культурные центры СЗФО, создается туристско-рекреационный кластер.

По данным руководителя археологических раскопок в Старой Ладоге, доктора исторических наук Анатолия Кирпичникова, на территории Старой Ладоги найдено около 40 тысяч предметов древней культуры.