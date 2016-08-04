Душанбе, 4 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Таджикистане арестован главный подозреваемый по делу об убийстве российского военного. По данным следствия, им оказался местный житель Ахлиддин Машрабов. Об этом сегодня, 4 августа, радио «Озоди» сообщил начальник следственного отдела Управления внутренних дел города Курган-Тюбе Хуршед Намозов.

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По его словам, убийство произошло в результате ресторанной ссоры — подозреваемый напал на 40-летнего Алексея Буенкова, который позднее скончался в городской больнице имени Бури Вохидова от кровопотери. Личность подозреваемого следственные органы установили по записям камер видеонаблюдения.

В случае, если вина будет доказана, Машрабову грозит лишение свободы на срок от 15 до 25 лет.

Напомним, что в ночь с 30 на 31 июля в одном из ресторанов таджикского города Курган-Тюбе в результате драки в ресторане был убит военнослужащий дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы. Как установило следствие, нападение произошло 30 июля около 23.30 часов, спустя полчаса солдат уже находился в больнице, однако спасти его не удалось.

Расследование ведут местный отдел МВД и прокуратура. В Центральном военном округе РФ, в подчинении которого находится 201-я военная база, сообщили, что, по предварительным данным, преступление носит бытовой характер.