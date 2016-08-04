Калуга, 4 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум.



Petr Magera Без радара

C 10 июля инспектора ГИБДД калужского региона больше не применяют в своей работе мобильные радары для выявления нарушителей Правил дорожного движения, сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

По информации ведомства, в настоящее время калужские «гаишники» уже пользуются только стационарными камерами фото‑ и видеофиксации и если инспектор ГИБДД продолжит пользоваться мобильным радаром, то его ждет служебное наказание вплоть до увольнения.

Поводом для запрета мобильных радаров послужило распоряжение главы МВД России Владимира Колокольцев от 30 июня 2016 года «О мерах по профилактике и пресечению коррупционных преступлений среди личного состава подразделений Госавтоинспекции».

Между тем, как пояснили в калужском областном управлении ГИБДД, инспектора могут временно вновь пользоваться мобильными радарами только по приказу начальника областного УВД и только в исключительных случаях, например, если из-за стихийного бедствия стационарные камеры фото‑ и видеофиксации перестанут работать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инспекторы Госавтоинспекции в нескольких регионах России лишились возможности применять ручные радары для фиксации нарушений правил дорожного движения: таким образом, Министерство внутренних дел намерено снизить коррупцию в ГИБДД. Речь идёт о ручных радарах «Визир», «Визир-2М», «Сокол-Виза», «Беркут-Виза», «Бинар» и ряде других моделей, применяемых инспекторами на дорогах. которые уже запретили использовать в ряде российских регионов.Читайте также: ГИБДД нашла новый метод борьбы с коррупцией инспекторов