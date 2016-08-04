Рига, 4 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис заявил, что профсоюз вновь рассматривает возможность проведения акций протеста, сообщает LETA.

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Валдис Керис пояснил, что правительство, готовя бюджет 2017 года, не принимает во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии по увеличению бюджета здравоохранения. Чтобы защитить интересы врачей и пациентов, рассматривается возможность проведения акций протеста. Керис рассказал, что этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем 16 августа заседании совета профсоюза, а в понедельник, 8 августа, профсоюз проведет пресс-конференцию, на которой представит свое мнение о подходе правительства к финансированию медицины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 апреля 2016 года, Валдис Керис заявил, что из-за низкого финансирования здравоохранения Латвия ежегодно теряет около 1,5 тыс. трудоспособных жителей. По словам Кериса, чтобы отрасль могла «нормально действовать», ей необходимо выделять финансирование в размере 5% ВВП. Сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.

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