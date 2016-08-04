Рига, 4 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Министерство финансов Латвии в рамках подготовки бюджета на 2017 год рассматривает возможность отмены пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для безрецептурных медикаментов. Так, безрецептурные лекарства предлагают облагать стандартной налоговой ставкой, сообщает LETA.

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В настоящий момент обычная ставка НДС составляет 21%, а пониженная — 12%. Представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис сообщил, что работа над соответствующими изменениями сейчас находится в начальной стадии. Яроцкис также указал, что если Минздрав поддержит это предложение, то полученные средства будут перенаправлены системе здравоохранения. Таким образом, планируется направить в отрасль дополнительные шесть миллионов евро в 2017 году.

В свою очередь, представитель Минздрав Оскар Шнейдерс заявил, что министерство не поддерживает отмену сниженной ставки НДС, так как это станет дополнительным финансовым бременем для людей с низким уровнем доходов и в долгосрочной перспективе может привести к ухудшению состояния их здоровья и росту общего числа дней, проведенных на больничном. Данный вопрос был рассмотрен на заседаниях консультативного совета фармацевтической отрасли и стратегического совета сферы здравоохранения, и отмена сниженной ставки НДС не получила поддержки отраслевых специалистов, добавил Шнейдерс.

Также руководитель Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгил Юршевиц, считает что отмена сниженного НДС ухудшит ситуацию с доступностью лекарств в Латвии, поскольку цены безрецептурных медикаментов повысятся: «Идея о пополнении бюджета здравоохранения, полученными таким образом 6 млн евро, окажется абсурдной», — подчеркнул эксперт. Юршевиц добавил, что доступность лекарств в настоящее время является одной из самых больших проблем системы здравоохранения Латвии. По мнению руководителя ассоциации, нужно думать о том, как сделать лекарства более доступными для пациентов. В первую очередь это относится к компенсируемым и всем отпускаемым по рецепту лекарствам, ставку НДС на которые нужно снизить до 5%, а также существенно уменьшить долю доплаты пациентов. Долгосрочной целью здравоохранения должно стать введение символической доплаты пациентов за все компенсируемые лекарства, считает Юршевиц.

Напомним, согласно исследованиям о ситуации в здравоохранении в Латвии, в 30−40% случаев, когда пациентам необходима медикаментозная терапия, лекарства им не доступны, в основном из-за высокой цены. Визит к врачу также требует расходов, поэтому люди часто обращаются за помощью к фармацевту в аптеке и безрецептурные лекарства для них — единственный выбор.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по результатам опроса, проведённого страховой компанией Ergo в июне 2016 года, 84% жителей Латвии предпочитают лечиться самостоятельно или при помощи купленных в аптеке лекарств, а 42% обращаются за помощью к врачам только в критических ситуациях.

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