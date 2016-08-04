Ярославль, 4 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Ярославской области для слабовидящих избирателей закуплены лупы, изготовлены информационные материалы, написанные увеличенным шрифтом и шрифтом Брайля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

На территории региона будут работать два специализированных избирательных участка для слабовидящих: в ДК Всероссийского общества слепых в Ярославле и в аналогичном заведении в Рыбинске. Рассматривается возможность использования социальных такси. Во всех муниципальных районах Ярославской области есть автобусы для перевозки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, они и будут задействованы в день выборов.

Информирование людей с ограниченными возможностями о выборах будет осуществляться через районные средства массовой информации.

«Изначально мы хотели осуществлять информирование через общественные организации людей с ограниченными возможностями. Но выяснилось, что это будет проблематично, так как их активисты также являются людьми с ограниченными возможностями. Поэтому было принято решение об информировании через муниципальные средства массовых информации, которые очень популярны в сельских районах области», — рассказала начальник отдела Избирательной комиссии Ярославской области Оксана Петрова.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются избиратели с ограниченными возможностями, это неудобное расположение участков для голосования. 189 избирательных участков в регионе расположены на втором или третьем этажах зданий.