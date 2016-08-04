Мурманск, 4 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В этом году в Мурманской области трудоустроят 4730 подростков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил председатель регионального комитета по труду и занятости населения Константин Бережный.

В столярной мастерской Дома пионеров. Подростки изготавливают санитарные ящики

«Есть специальная программа, — отметил чиновник. — На данный момент уже трудоустроено 3075 ребят, это в основном школьники. Стоит отметить, что это направление с каждым годом пользуется всё большей популярностью среди подростков, они могут одновременно приобрести какой-то начальный опыт, получить трудовую книжку, что сейчас немаловажно, заработать какие-то деньги на карманные расходы. И, в общем-то, желающих больше, чем мест, которые мы можем создавать».

Как напомнил Бережный, мероприятия в рамках программы финансируются не только из средств областного бюджета, но и из средств местных бюджетов и работодателей. «Не все работодатели готовы принимать детей, но, тем не менее, мы пытаемся договариваться с муниципалитетами, с предприятиями о том, чтобы они это направление развивали и улучшали, — подчеркнул глава мурманского комитета. — Я думаю, что, безусловно, эти показатели будут выполнены, которые мы себе поставили и надеюсь, что и в дальнейшем, если у нас будет получаться, мы будем этот показатель увеличивать. Я думаю, что в следующем году мы будем его к 5000 приближать».По словам чиновника, в основном мурманские дети занимаются уборкой территорий, мелким ремонтом школьной мебели, работают в детских садах, помощниками в больницах. «Также мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию, — отметил Бережный. — Это восстановление памятников, монументов, очистка территорий, озеленение. Работа на чистом воздухе, по 4 часа в день. Средняя заработная плата составляет 12 500 рублей в месяц».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году Мурманская область впервые вышла из списка аутсайдеров по безработице. По мнению специалистов, положительная динамика наблюдается в связи с началом временных и общественных работ, а также началом кампании по трудоустройству молодёжи.