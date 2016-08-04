Кишинёв, 4 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. С инициативой о создании в Молдавии бэби-боксов выступила группа молодых матерей, организовавших сбор подписей под онлайн-петицией в поддержку внедрения этой системы. Как сообщило кишиневское ИА Infotag, инициативная группа также организовала пресс-клуб на тему «Соблюдение права ребёнка на жизнь».

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

По мнению авторов инициативы, внедрение бэби-боксов «позволит спасти жизнь детей, от которых матери хотят отказаться». Они подчеркнули, что выступить с инициативой их побудили участившиеся случаи, когда матери выбрасывают новорожденных в мусорные контейнеры. Только за последние несколько недель в Молдавии было зафиксировано два таких случая: одного новорожденного удалось спасти, второго — нет.

На встрече отмечалось, что три года назад при кишиневском Институте матери и ребёнка был создан бэби-бокс, в котором можно было анонимно оставлять нежеланных детей. Но законодательная база не была создана, поэтому от системы пришлось вскоре отказаться. «Лучше предоставить возможность анонимно отказаться от ребенка и отдать его в детские дома, нежели убивать детей», — утверждают авторы инициативы.

Народный адвокат по правам ребёнка Майя Бэнэреску критически расценила идею создания в Молдавии системы бэби-боксов. По ее словам, «в результате ее внедрения ребёнок не сможет реализовать своё право на идентичность, а создание такого механизма способствует отказам от новорождённых». «Кроме того, эта система вызывает много споров в разных странах, она противоречит международным стандартам в области защиты прав детей и не пользуется поддержкой ЮНИСЕФ», — добавила Бэнэреску.

Она предложила учредить специальные услуги по оказанию помощи женщинам с нежелательной беременностью, активизировать просветительскую деятельность по информированию молодёжи о половой жизни и мерах защиты от нежелательной беременности, а также о системе защиты/помощи, которой может воспользоваться молодая женщина, оказавшаяся в подобной критической ситуации.

В итоге участники «круглого стола» условились вернуться к обсуждению в октябре. За это время они намерены детально изучить систему функционирования бэби-боксов и опыт стран, в которых она действует.

ИА REGNUM напоминает, что в России беби-боксы действуют с 2011 года. С тех пор специализированные места для анонимного оставления новорожденных появились в 11 регионах страны. Летом 2016 года Генпрокуратура по запросу депутата Елены Мизулиной начала проверку всех беби-боксов. Мизулина также выступила с законодательной инициативой запрета беби-боксов. Автор инициативы ссылается на исследования, согласно которым беби-боксы не оказывают влияния на предотвращение убийств и оставление детей в небезопасных местах и лишь дополнительно поощряют матерей на отказ от ребенка.