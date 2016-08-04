Грозный, 4 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В Чечне врачебная ошибка привела к смерти женщины, которая готовилась стать матерью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Следственного комитета РФ 4 августа, трагедия произошла в Шелковской центральной районной больнице весной текущего года

wallspaper.ru Беременная женщина

Пациентка поступила в медучреждение в марте. Еще в женской консультации ее отнесли к группе беременных высокого риска: будущая мать подлежала незамедлительной госпитализации в акушерский стационар «Республиканского клинического центра охраны здоровья матери и ребенка».

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Между тем, несмотря на всю серьезность положения, врачи райбольницы не оказали женщине квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, как добавили в следственном ведомстве, медики не направили ее в специализированное медучреждение. Нарушение прямых должностных обязанностей врачами стоило будущей матери жизни. В результате бездействия врачей женщина скончалась, считают дознаватели.

Кроме того, медработники исказили сведения о фактическом времени пребывания пациентки в Шелковской больнице.

Виновных предстоит установить дознавателям. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как сообщало ИА REGNUM, еще одно дело о халатности врачей было возбуждено в Чечне в июле текущего года. Фигурантами дела стали медики родильного отделения центральной районной больницы. Как полагает следствие, врачи не предприняли необходимых мер, в результате чего новорожденный получил серьезные травмы. Изначально в уголовном преследовании было отказано. Дело возбудили только после вмешательства прокуратуры.