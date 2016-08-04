Москва, 4 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В России в июле тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем выросли на 4,1%. Наиболее значительно увеличились тарифы на водоотведение — на 7,4%, отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию — на 4,7−5,8%, сообщается в материалах Росстата.

ru.torange.biz Тарифы

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги зафиксирован практически во всех субъектах Российской Федерации. При этом жилищные услуги более всего подорожали в г. Севастополе — на 13,2%, Республике Саха (Якутия) — на 11,5%, г. Санкт-Петербурге — на 11,3%, г. Москве — на 7,8%.

Наибольший прирост тарифов на коммунальные услуги отмечался в г. Севастополе и Республике Крым — соответственно 13,0% и 12,4%, Новгородской области — 10,9% и Алтайском крае — 9,3%.

Рост тарифов на услуги ЖКХ по России за год в среднем составил 6%.