Ульяновск, 4 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Ульяновской области смогут получить на развитие производства крупные займы под 5% годовых. Сумма займов может составить от 20 до 100 млн рублей, срок предоставления — до пяти лет. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее соглашение подписано между региональным и федеральным фондами развития промышленности.

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По информации профильных специалистов, документ предполагает совместное финансирование особо значимых инвестиционных проектов. При этом при предоставлении займов 20% составят областные, а 80% — федеральные средства.

Финансирование приоритетно будет выделяться под реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, либо организацию импортозамещающих производств.

Ульяновские предприятия, претендующие на заём по совместной программе, будут подавать заявки в региональный Фонд, специалисты которого после экспертизы будут направлять их федеральным коллегам.

«Мы чувствуем необходимость во взаимодействии с регионами, и Ульяновская область оказалась одной из самых активных в этом направлении. Общаясь с коллегами из руководства области и Сергеем Морозовым лично, я отмечаю, что идёт достаточно мощная поддержка всех промышленных предприятий, и вижу, что здесь активно развивается инвестиционный климат. Есть регионы, у которых это получается, и у которых не получается. Могу сказать, что у Ульяновской области получается. Подписанное сегодня соглашение для нас очень важно. Мы передаём часть экспертизы на региональный уровень, у нас появляется возможность финансировать проекты совместно. Уверен, что у нас будет очень плодотворное сотрудничество», — подчеркнул директор федерального Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров.

В свою очередь врио губернатора Сергей Морозов отметил, что Ульяновская область выполняет важную задачу, обозначенную в Стратегии развития 2030, — обеспечение стабильного экономического роста и поддержка приоритетных для развития региона отраслей производства.

«Для достижения прорывных показателей в экономике и развития промышленности нам необходима консолидация всех ветвей власти, бизнеса. Благодаря подписанному документу мы сможем значительно укрепить и усилить финансовую основу поддержки столь важного для нас направления. За время реализации соглашения мы должны дополнительно привлечь в экономику области не менее одного миллиарда рублей инвестиций. Это даст возможность создать не менее 300 новых рабочих мест. Мы просчитали предварительные объемы налоговых платежей, которые областной бюджет получит за три года. Это не менее 400 млн рублей», — отметил Морозов.

Региональный Фонд развития промышленности в Ульяновской области действует с февраля 2016 года. За это время было рассмотрено 21 заявление от предпринимателей на общую сумму 327 млн рублей. Общий объём финансирования Фонда из областного бюджета на 2016 год составил 100 млн рублей. Управляющей компанией организации и держателем ресурсов стала Корпорация по развитию предпринимательства.

«Наши промышленные предприниматели смогут получить займы на реализацию проектов, — пояснил председатель правления Корпорации Руслан Гайнетдинов. — Ульяновская область входит в число немногих субъектов, где существует подобный фонд, их всего четыре по всей стране».

«Считаю чрезвычайно полезным деятельность регионального Фонда, так как средства предоставляются под очень низкий процент. Например, в банках предложений очень много, но все они начинаются от 18% и выше, что чрезвычайно неудобно для бизнеса. Поэтому я оформляю заявку именно в Фонд развития промышленности», — прокомментировал директор сталелитейной компании «Памир» Андрей Однаков.