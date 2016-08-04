Рига, 4 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Тарифы на природный газ для латвийских промышленных потребителей в августе 2016 года повысятся на 2,6%-3,8% в зависимости от группы потребления, сообщает LETA. Таким образом, в августе 2016 года цена продажи природного газа для промышленных потребителей составит 156,52 евро за 1000 кубометров.

hyser.com.ua Тариф на газ

Как заявили в Latvijas Gāze (Латвийский газ), повышение тарифов связано с ростом цен на нефть. К концу 2016 года ожидается повышение тарифов еще на 2−4%.

Напомним, тарифы для промышленных потребителей природного газа в Латвии меняются ежемесячно, а для домашних хозяйств — дважды в год: 1 января и 1 июля. Тарифы меняются в зависимости от закупочной цены природного газа, то есть, от цен нефтепродуктов, к которым она привязана, стоимости валют и закупленных запасов газа в Инчукалнском подземном газохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство экономики передало на согласование правила торговли и использования природного газа, которые предусматривают после 3 апреля 2017 года право для всех пользователей свободно выбирать торговца природным газом. Документ был разработан Минэкономики совместно с Комиссией по регулированию общественных услуг и предприятием Latvijas Gāze.

Ранее литовский министр энергетики Рокас Масюлис выражал надежду на то, что измененные условия сразу позволят латвийским компаниям закупать газ в Литве. В настоящее время крупнейшим акционером Latvijas Gāze является российская компания «Газпром», которой принадлежит 34% акций. Также долями Latvijas Gāze владеют Marguerite Fund (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%), Itera Latvija (16%), а 2,8% акций принадлежат миноритарным акционерам. Общее число голосующих акций Latvijas Gāze составляет 39,9 млн. Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу. К этому подталкивают и американские союзники Латвии. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.

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