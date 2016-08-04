Севастополь, 4 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года бюджет Севастополя пополнился за счет налоговых и неналоговых поступлений на 4,569 млрд рублей — это на 45% больше, чем в прошлом году. Такие цифры озвучил 4 августа на заседании правительства директор департамента финансов Владимир Штоп, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В первом полугодии 2016 года доходная часть бюджета исполнена в сумме 7 млрд 36 млн рублей¸ — сказал Штоп. — В том числе по налоговым и неналоговым доходам — 4 млрд 569 млн рублей, 2 млрд 466 млн рублей — по безвозмездным поступлениям. Безвозмездные поступления из федерального бюджета поступили в сумме 3,6 млрд рублей».

Основные поступления в казну города обеспечили: НДФЛ — 54,7%, налоги на прибыль организаций — 17,5%, налоги на доходы за использование имущества, которое находится государственной собственности — 8,3%.

«Налоговые и неналоговые поступления в текущем году превысили доходы за аналогичный период 2015 года на 45,3%, или 1,425 млн рублей», — сказал главный финансист.

В структуре налоговых источников отмечена положительная динамика поступлений от налогов на прибыль организаций — более 48%, что говорит об увеличении выпускаемой продукции и оказанных услуг в Севастополе.

В то же время рост НДФЛ на 31,9% произошел за счет увеличения агентов, перечисляющих налог с наемных работников, роста среднемесячной заработной платы, увеличения размеров минимальной зарплаты, добавил Штоп.

Как сообщало ИА REGNUM, последние изменения в бюджете города были внесены в мае. Расходная часть бюджета была увеличена до 30,567 млрд рублей.

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