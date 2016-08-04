Киев, 4 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Украина построит в Чернобыльской зоне сухое хранилище отработанного ядерного топлива. По предварительным прогнозам украинско-американский проект окупится за 2,5 года. Об этом сегодня, 4 августа, на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает ИА REGNUM.

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«Во время поездки в США нами был подписан кредитный договор на 260 млн долларов на строительство сухого хранилища отработанного ядерного топлива, которое будет построено в Чернобыльской зоне. Это не только высокоэкономичный и рентабельный проект. Я не знаю таких проектов, которые могут себя полностью окупить за 2−2,5 года. Мы можем диверсифицировать хранение отработанного ядерного топлива и не зависеть от Российской Федерации», — сказал Насалик.

По его словам, западные инвесторы заменят Россию в строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. «Министерство хочет, чтобы Украина возобновила экспорт электроэнергии за рубеж. За 100 дней разработана программа. На сегодняшний день ею заинтересовались канадцы, США, европейские фирмы, в частности Vitol, чтобы достроить 3 и 4-ый энергоблоки Хмельницкой АЭС… Третий энергоблок в Хмельницке уже достроен на 75%. Он интересен для инвесторов. Линия в 750 тыс кВт, которая идет на Польшу — хорошая возможность для реализации наших экспортных амбиций», — рассказал Насалик.

Он проинформировал о том, что западный инвестор профинансирует работы по интеграции энергосистем Украины и ЕС. «Есть программа по интеграции украинской энергосистемы с европейской энергосистемой. Эта программа будет презентована 10 октября в клубе инвесторов, которые будут финансировать эту программу», — подчеркнул министр.

Насалик отметил, что сегодня 95% ядерного топлива Украина закупает у Российской Федерации. «Но при поездке в США у нас был долгий и плодотворный разговор с Westinghouse, который возобновил поставки. Сегодня хочу констатировать, что 5-й блок Запорожской АЭС работает на топливе Western House и успешно вышел на режим мощности 1000 кВт», — сказал он.

Министр заверил, что Киев уже договорился с Westinghouse о поставках топлива для почти половины атомных блоков страны (всего 13), а также согласовал строительство завода ядерного топлива на территории Украины.

Напомним, 3 августа российский «Международный центр по обогащению урана» и государственный украинский концерн «Ядерное топливо» заключили новый контракт на поставки уранового сырья из Украины в РФ в 2016 году. Как заявил коммерческий директор АО «МЦОУ» Глеб Ефремов, сроки дальнейшего производства и дата отгрузки обогащенного продукта будут зависеть от фактической даты поставки природного урана из Украины, которая пока точно не определена.