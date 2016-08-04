Красногорск, 4 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Создание единой базы таксистов Москвы и Подмосковья может повлиять на качество работы водителей и состояние их автомобилей. Новая база также может стать положительным примером для формирования такой системы в других регионах. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко.

Petar Milošević Такси

«Отношусь к этой идее положительно, так как Москва и Московская область — один регион, несмотря на административные границы. Понятно, что очень высокий процент подмосковных таксистов работает в Москве. Надо прийти к тому, чтобы вообще были федеральные базы по ряду параметров. Думаю, что на качество это также повлияет, хотя не радикально, но если улучшения будут происходить, они будут отслеживаться с большей эффективностью», — пояснил Трофименко

Эксперт также отметил, что, возможно, стоимость поездки на такси компании, состоящей в единой базе, для рядового пассажира может увеличиться, однако незначительно.

«Может минимально это на цену повлияет, но нельзя допускать и того, чтобы перевозчики экономили на техосмотре или квалификации водителя, даже если это повлияет на цену», — заключил собеседник агентства.

Напомним, по словам начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Виктора Коваленко, единая база таксистов Москвы и Московской области будет создана до конца 2017 года. В база будут содержаться данные о лицензии, и медицинском осмотре, и техническом обслуживании. Она также пригодится сотрудникам ГИБДД, которые в любой момент с помощью интернета смогут узнать данные о такси и его водителе, сообщает РИАМО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Москвы предусмотрели около 160 миллионов рублей на поддержку деятельности таксомоторных компаний. «У нас с 2012 года есть программа субсидирования таксомоторной деятельности, на которую мы выделили за эти годы почти 500 миллионов рублей, мы выдаем субсидию таксомоторным компаниям московским, которые компенсируют часть между ставкой рефинансирования и ставкой кредитового банка», — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.