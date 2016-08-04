Ярославль, 4 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Президент федерации самбо Ярославской области Сергей Феоктистов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время 50-летний мужчина находится в СИЗО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Ярославский Следственный комитет предъявил Сергею Феоктистову обвинение в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Инцидент произошел в День города Ярославля — 28 мая. Как следует из материалов уголовного дела, Сергей Феоктистов жестоко избил четырех человек — 16-летнего подростка и трех взрослых мужчин 28, 36 и 37 лет. Как сообщают в Следственном комитете, он нанес им несколько ударов по голове и телу «неустановленными предметами». О случившемся в правоохранительные органы сообщили очевидцы, которые также вызвали скорую помощь для потерпевших. Это официальная версия ведомства.

Источник, близкий к следствию, дополнительно сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что Сергей Феоктистов заступился за сына, который пожаловался ему на конфликт с потерпевшими. После звонка сына президент федерации самбо приехал на место событий и «навел порядок». Возможно, более экспрессивно, чем требовалось — потерпевшим пришлось пройти лечение в стационаре, а кто-то даже находился в коме.

Однако несколько иная версия событий на днях распространилась в Интернете: Феоктистов действительно вступился за сына — но он якобы защищал его от толпы пьяных озверевших гопников. При этом сам он и его друг тоже были избиты и получили травмы.

«28 мая 2016 года в день города Ярославля его сын Кирилл находился в доме отца на улице Заовинная с семьей и друзьями, рядом с домом к ним пристала группа пьяных аборигенов, которые завязали драку, избили Кирилла, его друзей. После этого они стали ломиться в дом, чтобы завершить расправу. Кирилл позвонил отцу, попросил о помощи, потому что опасался за свою жизнь, жизнь своих жены и ребенка. Как любой нормальный отец, Сергей на такси с товарищем приехали на помощь, он не думал устраивать драку, хотел уладить ситуацию миром, но как только они вышли из такси, их начали избивать без всяких разговоров. Каким бы ни был человек прекрасным спортсменом, он не может отбиться от десятка нападавших. В ходе драки Феоктистову воткнули в ногу нож, его товарищу нанесли колотую рану в спину, добивали металлической цепью, натравили стаффорда», — так описывается ситуация в одной из групп в сети «ВКонтакте».

Президент областной федерации самбо ранее не был судим, однако в 90-х годах был хорошо известен в криминальных кругах Ярославля. Но до сего дня ни в каких громких скандалах он не был замечен.

Его сторонники настойчиво напоминают о том, что Сергей Феоктистов внес существенный вклад в ярославский спорт, открыл нескольких спортивных школ, имеет «благодарности от Героев России, космонавтов, Минспорта и даже Президента РФ». Разбираться в обстоятельствах дела предстоит следствию и суду.