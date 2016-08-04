Сургут, Югра, 4 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В Югре освобожден из заключения бывший исполняющий обязанности начальника отдела службы в Сургутском районе Рифхат Сафаралеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном суде.

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И. о. начальника отделения УФМС России по Сургутскому району Рифат Сафаралеев был осужден в прошлом году за взятку в крупном размере. Согласно материалам следствия, речь шла о 200 тысячах рублей, которые руководитель якобы получил от исполнительного директора производственной базы ООО «Айсберг». По предварительным данным взамен Сафаралеев якобы обещал закрыть глаза на то, что на предприятии работают несколько мигрантов без соответствующих патентов.

Коллегия судей ХМАО признала, что выводы Сургутского районного суда о виновности Сафаралеева формальны и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Как выяснилось, участвовавшие в спецоперации по задержанию Сафаралеева полицейские и органы предварительного следствия на самом деле не обнаружили фактов противоправной деятельности бывшего и.о. начальника УФМС по Сургутскому району. Свидетели в суде давали противоречивые показания. А сам Сафаралеев, по его утверждению, оговорил себя под давлением и угрозами полицейских.

«Он штрафовал много компаний, где работали нелегалы, в том числе фирмы, которые топливо продают. Многие недовольны были, звонили ему, говорили, что он так долго не проработает. А он принципиально хотел, чтобы все было по закону. Может быть, все из-за этого», — сообщала ранее «URA.Ru» супруга подсудимого Елена Сафаралеева.

Суд ХМАО решил, что против Сафаралеева была организована провокация. Постановил освободить его из-под стражи, отменить арест на его имущество и признать за ним право на реабилитацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывшего чиновника обвиняли в получении взятки на сумму порядка 200 тыс. рублей. В 2015 году его осудили на восемь лет колонии.