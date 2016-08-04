Москва, 4 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Onur Air возобновила полеты в Анталью из «Шереметьево», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта. Первый рейс состоялся 4 августа 2016 года. Пассажиров авиакомпании будут ежедневно обслуживать в терминале F.

Pieter van Marion Самолёт авиакомпании Onur Air

«Рейсы по маршруту Анталья — Москва — Анталья будут осуществляться ежедневно до 30 октября 2016 года на ВС Airbus A-321 c моноклассной компоновкой салона в 219 кресел», — уточнили в «Шереметьево».

Напомним, ранее Onur Air выполняла сезонные полеты из «Шереметьево» в 2014—2015 годах.

Авиакомпании Onur Air принадлежат 28 самолетов производства Airbus, которые перевозят пассажиров по 14 внутренним направлениям и более чем по 110 международным направлениям в 25 странах.